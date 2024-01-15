Адвокат Радько рассказал о наказании за устройства сокрытия номеров на машине
Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что в России за сокрытие или видоизменение автомобильных номеров можно лишиться водительских прав, сообщает Газета.Ru.
По его словам, за наличие специальных устройств типа «рамоки-перевертышей» или шторок, водителю могут выписать штраф в пять тысяч рублей, либо забрать у него права на срок до трёх месяцев, обвинив в умышленном сокрытии номеров.
«Если номерные знаки оборудованы устройствами, позволяющими скрыть их от фиксации, то это уже нарушение. Даже если они не работают, а просто стоят на машине», — пояснил адвокат.
Ранее Дорогомиловский суд Москвы запретил продавать в интернете, в том числе на онлайн-платформе Aliexpress, устройства, позволяющие скрывать номера автомобилей от камер видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокат Радько рассказал о наказании за устройства сокрытия номеров на машине
- В Израиле автомобиль въехал в толпу пешеходов, погибла женщина
- Золотые резервы России достигли рекордной отметки
- Продюсер Дворцов: Лолита потеряла из-за «голой вечеринки» более 7 млн рублей
- Бегавших по крыше вагона метро в Москве пранкеров арестовали
- В Краснодарском крае после жалоб сняли баннер компании «Ебидоеби»
- Власти Финляндии намерены запретить сделки с недвижимостью для россиян
- Суд признал экс-губернатора Челябинской области банкротом
- В Европе предложили ввести пошлины на сельхозпродукцию с Украины
- Сочи в первой половине января принял полмиллиона туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru