Адвокат Радько рассказал о наказании за устройства сокрытия номеров на машине

По его словам, за наличие специальных устройств типа «рамоки-перевертышей» или шторок, водителю могут выписать штраф в пять тысяч рублей, либо забрать у него права на срок до трёх месяцев, обвинив в умышленном сокрытии номеров.

«Если номерные знаки оборудованы устройствами, позволяющими скрыть их от фиксации, то это уже нарушение. Даже если они не работают, а просто стоят на машине», — пояснил адвокат.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы запретил продавать в интернете, в том числе на онлайн-платформе Aliexpress, устройства, позволяющие скрывать номера автомобилей от камер видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

