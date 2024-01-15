Адвокат Радько рассказал о наказании за устройства сокрытия номеров на машине

Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что в России за сокрытие или видоизменение автомобильных номеров можно лишиться водительских прав, сообщает Газета.Ru.

В Росстандарте разъяснили необходимость квадратных номеров для ряда автомобилей

По его словам, за наличие специальных устройств типа «рамоки-перевертышей» или шторок, водителю могут выписать штраф в пять тысяч рублей, либо забрать у него права на срок до трёх месяцев, обвинив в умышленном сокрытии номеров.

«Если номерные знаки оборудованы устройствами, позволяющими скрыть их от фиксации, то это уже нарушение. Даже если они не работают, а просто стоят на машине», — пояснил адвокат.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы запретил продавать в интернете, в том числе на онлайн-платформе Aliexpress, устройства, позволяющие скрывать номера автомобилей от камер видеонаблюдения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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