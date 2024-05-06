Певец Шнуров выругался в адрес Билана в эфире «Новой Фабрики звезд»
Певцы Дима Билан и Сергей Шнуров поспорили на шоу «Новая фабрика звезд» из-за номера исполнительницы Нонны Еганян.
Выпуск шоу был посвящен выступлениям Билана. Певица совместно с рэпером Натаном (Натан Миров) исполнили «Ты должна рядом быть». Билан пожаловался, что артисты не показали зрителям нужных эмоций. Он посоветовал музыкантам в некоторых моментах песни разозлиться и продемонстрировать зрителям эту экспрессию.
Шнуров же не согласился со своим коллегой и посоветовал артистам оставаться самими собой, на что в свою очередь ответил и Билан, перебив Шнурова. Этот факт очень не понравился рок-музыканту. Он сказал Билану, что не давал певцу разрешения себя перебивать в данной ситуации.
Ранее заслуженная артистка России Ольга Кормухина раскритиковала рок-музыканта Сергея Шнурова из-за его отношения к профессии, отмечает «Радиоточка НСН».
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