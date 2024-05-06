ФРГ отозвала из России своего посла для консультации

Министерство иностранных дел Германии отозвало из России своего посла, чтобы провести с ним консультацию. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство ФРГ.

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Отмечается, что это связано с прозвучавшими в адрес России обвинениями в кибератаке на ресурсы Социал-демократической партии Германии.

Ранее кабинет министров Чехии официально отозвал на родину посла в России Витезслава Пивоньку.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КибератакиМИДРоссияПосолГермания

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