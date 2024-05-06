Поставки металлургического угля из РФ в Индию выросли почти втрое

По итогам 2023-2024 финансового года (с 1 апреля по 31 марта) поставки металлургического угля из России в Индию увеличились почти в три раза с 2021-2022 фингода и достигли уровня в 15,1 млн тонн. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на статистические данные компании BigMint.

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Отмечается, что по итогам минувшего фингода Индия приобрела 73,2 млн тонн этого вида продукции. Согласно данным, доля России в структуре импорта металлургического угля Индии выросла до 21%, хотя в 2021-2022 фингоду находилась на уровне 8%.

Эксперты связывают наращивание доли РФ в структуре импорта металлургического угля Индии с высокими скидками, которые отечественные экспортеры предлагают азиатским контрагентам.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в разговоре с НСН заявил, что пока уголь остается главным источником энергии в мире, все разговоры про водород не имеют смысла, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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