Челябинский ХК «Трактор» возглавил канадский тренер Бенуа Гру

В сообщении говорится, что контракт с 56-летним специалистом, ранее работавшим в системе «Тампа-Бэй Лайтнинг», рассчитан на два года.

«Мы получили множество положительных рекомендаций... Нам говорили, что Гру является большим специалистом в области развития игроков, внимателен к деталям, силен тактически и умеет мотивировать хоккеистов», - заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Что касается Алексея Заварухина, которого сменит канадский специалист, то ему предложили остаться в системе клуба и возглавить клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Челмет».

Ранее ярославский «Локомотив» всухую (4:0) выиграл полуфинальную серию против «Трактора» и выбил челябинский клуб из розыгрыша Кубка Гагарина-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».