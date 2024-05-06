Челябинский ХК «Трактор» возглавил канадский тренер Бенуа Гру
Новым главным тренером хоккейного клуба «Трактор» стал канадец Бенуа Гру. Об этом сообщает пресс-служба челябинской команды.
В сообщении говорится, что контракт с 56-летним специалистом, ранее работавшим в системе «Тампа-Бэй Лайтнинг», рассчитан на два года.
«Мы получили множество положительных рекомендаций... Нам говорили, что Гру является большим специалистом в области развития игроков, внимателен к деталям, силен тактически и умеет мотивировать хоккеистов», - заявил генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.
Что касается Алексея Заварухина, которого сменит канадский специалист, то ему предложили остаться в системе клуба и возглавить клуб Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) «Челмет».
Ранее ярославский «Локомотив» всухую (4:0) выиграл полуфинальную серию против «Трактора» и выбил челябинский клуб из розыгрыша Кубка Гагарина-2024, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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