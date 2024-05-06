Гладков: ВСУ за сутки более 70 раз обстреляли Белгородскую область

Шесть приграничных районов Белгородской области были за сутки более 70 раз атакованы Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, 5 мая по области было выпущено 56 минометных и артиллерийских снарядов, также были зафиксированы атаки четырёх беспилотников и восемь атак с применением дронов-камикадзе.

Гладков уточнил, что речь идёт о Белгородском, Борисовском, Волоконовском и Краснояружском районах, а также Валуйском и Шебекинском городских округах.

Он добавил, что пострадавших в результате данных атак не было.

Ранее Гладков заявил, что украинский беспилотник ударил по территории автомобильной газозаправочной станции в Шебекине, в результате загорелся резервуар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: vvgladkov
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелБелгородская область

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