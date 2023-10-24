В Росстандарте разъяснили необходимость квадратных номеров для ряда автомобилей

Утвердить поправку Р 50577-2018 к ГОСТу, разрешающую установить регистрационный знак типа 1А (квадратный) вместо знака типа 1 на переднюю часть авто с нестандартным местом крепления номеров, предложили в связи с появлением большого количества машин иностранного производства. Такой транспорт, в том числе авто классов «бизнес» и «премиум», ввезли в страну в рамках параллельного импорта.

«Согласно законодательству в сфере стандартизации, утверждение поправки к стандарту осуществляется на основании мотивированного предложения и комплекта соответствующих документов, представленных в Росстандарт профильным техническим комитетом по стандартизации», — подчеркнули в ведомстве.

Необходимые документы был представлены в полном объеме, Росстандарт поддержал идею о необходимости поправки, и с 18 октября изменения вступили в силу.

