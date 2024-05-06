СМИ: Пожар на предприятии «Diehl» в Берлине потушен спустя три дня
Пожарные ликвидировали возгорание на заводе «Diehl Metal» в Берлине, тушение которого продолжалось три дня. Об этом сообщает агентство DPA.
Пожарные прервали тушение возгорания на заводе из-за угрозы попадания в стоки воды, загрязненной химикатами, об этом сообщал представитель пожарной службы Адриан Венцель.
По словам Венцеля, тушение пожара было прервано около 21:00 мск, несмотря на наличие непотушенных очагов.
Пожар на металлургическом заводе оборонно-промышленной компании «Diehl» в столице Германии начался 3 мая. В результате происшествия в воздух произошел выброс токсичных веществ. Люди, работающие на соседних предприятиях были эвакуированы, а власти призвали граждан не открывать окна и выключить кондиционеры, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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