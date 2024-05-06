СМИ: Пожар на предприятии «Diehl» в Берлине потушен спустя три дня

Пожарные ликвидировали возгорание на заводе «Diehl Metal» в Берлине, тушение которого продолжалось три дня. Об этом сообщает агентство DPA.

Пожарные прервали тушение возгорания на заводе из-за угрозы попадания в стоки воды, загрязненной химикатами, об этом сообщал представитель пожарной службы Адриан Венцель.