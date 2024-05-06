Миронов призвал Семигина отозвать иск после взлома сайта движения «Патриоты России»

«Настоятельно рекомендую Геннадию Семигину отказаться от судебных разбирательств», - написал он.

По словам Миронова, граждане регулярно направляют письма, предлагая представителям партии отказаться от судебных разбирательств. Как добавил председатель СРЗП, он поддерживает эту позицию.

В октябре 2023 года сопредседатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Геннадий Семигин заявил, что в отношении него была совершена диверсия. По его словам, злоумышленники взломали сайт движения «Патриоты России», после чего опубликовали пост в поддержку сына главы Чечни, избившего задержанного в СИЗО. Семигин обратился к правоохранительным органам, желая разобраться, кто стоит за провокацией, напоминает «Радиоточка НСН».

