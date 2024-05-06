Миронов призвал Семигина отозвать иск после взлома сайта движения «Патриоты России»
Председатель партии «Справедливая Россия-За правду» Сергей Миронов призвал сопредседателя партии Геннадия Семигина отказаться от финансовых претензий и отозвать иск по делу о взломе сайта движения «Патриоты России». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Настоятельно рекомендую Геннадию Семигину отказаться от судебных разбирательств», - написал он.
По словам Миронова, граждане регулярно направляют письма, предлагая представителям партии отказаться от судебных разбирательств. Как добавил председатель СРЗП, он поддерживает эту позицию.
В октябре 2023 года сопредседатель партии «Справедливая Россия – За Правду» Геннадий Семигин заявил, что в отношении него была совершена диверсия. По его словам, злоумышленники взломали сайт движения «Патриоты России», после чего опубликовали пост в поддержку сына главы Чечни, избившего задержанного в СИЗО. Семигин обратился к правоохранительным органам, желая разобраться, кто стоит за провокацией, напоминает «Радиоточка НСН».
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