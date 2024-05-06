Госдума приняла законопроект о создании реестра должников по алиментам

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании реестра должников по алиментам, сообщает на сайте Госдумы.

Как пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин, закон в первую очередь направлен на защиту интересов детей.

Согласно документу, в список будут вносить информацию о гражданах, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей.

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Отмечается, что реестр станет частью банка данных ФССП РФ, в него также будут попадать лица, объявленные судебным приставом в розыск за неуплату алиментов.

Исключение из реестра будет осуществляться только после полного погашения задолженности.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил разрешить должникам оплачивать штрафы в аэропорту при вылете. С соответствующим запросом он обратился в правительство. По мнению депутата, граждане, оплатившие таким способом долги должны моментально получать разрешение на вылет за границу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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