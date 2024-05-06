Уровень воды во всех реках в Оренбуржье опустился ниже критических значений

Во всех реках Оренбургской области, где проходил паводок, уровень воды опустился ниже критических значений. Об этом сообщило областное правительство в своем Telegram-канале.

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Отмечается, что за последние сутки до благоприятных значений снизился уровень реки Урал у Илека – 849 сантиметров. Согласно данным, уровень Урала у Оренбурга на 6 мая составляет 700 сантиметров, у Орска – 305 сантиметров.

Сообщается также, что за сутки в Оренбуржье освободились от воды 256 приусадебных участков и 170 жилых домов. Всего вода отступила из 27 324 жилых домов и с 45 143 приусадебных участков.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что все поврежденные из-за паводка объекты в регионе восстановят. По его словам, в том числе будут восстановлены те объекты, которые создавали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Оренбургской области
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