Уровень воды во всех реках в Оренбуржье опустился ниже критических значений

Отмечается, что за последние сутки до благоприятных значений снизился уровень реки Урал у Илека – 849 сантиметров. Согласно данным, уровень Урала у Оренбурга на 6 мая составляет 700 сантиметров, у Орска – 305 сантиметров.

Сообщается также, что за сутки в Оренбуржье освободились от воды 256 приусадебных участков и 170 жилых домов. Всего вода отступила из 27 324 жилых домов и с 45 143 приусадебных участков.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что все поврежденные из-за паводка объекты в регионе восстановят. По его словам, в том числе будут восстановлены те объекты, которые создавали в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», передает «Радиоточка НСН».

