Шамсутдинов раскрыл подробности издевательств в своей части

Как рассказал адвокат военнослужащего Равиль Тугушев, у Шамсутдинова и других солдат отбирали деньги и заставляли мыть туалеты вне наряда. При этой в самой казарме царили полутюремные порядки, сообщает Ura.ru.

При этом один из убитых Шамсутдиновым офицеров накануне издевался над солдатом, лишая его сна. По словам адвоката, последние несколько дней его подзащитный спал не больше 4 часов в сутки.

В начале ноября стало известно, что защита Шамсутдинова будет добиваться переквалификации уголовного дела на статью «Убийство двух и более лиц, совершённое в состоянии аффекта», передает RT.

Накануне стало известно, что по факту неуставных отношений в воинской части возбуждено уголовное дело, причем в этом деле Шамсутдинов признан потерпевшим, отмечает «Свободная пресса».

