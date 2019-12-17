Шамсутдинов – потерпевший. Дедовщина сделала его бессознательным?
Эксперты НСН рассказали, сможет ли статус потерпевшего повлиять на решение по делу об убийстве Рамилем Шамсутдиновым своих сослуживцев.
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле своих сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Руслан Нагиев. Защитник отметил, что оно возбуждено по статье 335 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности). Нагиев подчеркнул, что дело по статье 335 выделено в отдельное производство. По его словам, Шамсутдинов, по-прежнему, обвиняется в убийстве.
Между тем, адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов, который помогает обеспечить защиту Шамсутдинова, в беседе с НСН сделал предположение о том, как будет развиваться то уголовное дело, по которому солдат-срочник признан потерпевшим.
«Я думаю, будет доказано то, что Рамиль Шамсутдинов периодически подвергался пыткам со стороны старослужащих. То, что имели место неуставные отношения», - заявил собеседник НСН.
Отвечая на вопрос о том, может ли статус потерпевшего повлиять на решение по делу об убийстве сослуживцев Шамсутдиновым, собеседник НСН заявил, что это возможно.
«Это и говорит о том, что он действовал неосознанно. Не умышленно действовал, а именно в состоянии аффекта. А он был вызван постоянными издевательствами. Хочу сказать, что работа адвокатов Шамсутдинова уже идёт», - добавил эксперт.
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с НСН заявил, что дело, по которому Рамиль Шамсутдинов проходит, как потерпевший, возбуждено для того, чтобы никто не говорил о предвзятости следствия.
«Уголовное дело возбуждено для проведения расследования. Для того, чтобы потом не было ни у кого мнения о том, что у следственных органов предвзятое отношение. Если есть соответствующее заявление либо со стороны Шамсутдинова, либо со стороны другого военнослужащего, то по факту заявления проводится проверка и возбуждается дело. По результатам проведения расследования можно будет либо закрывать уголовное дело за отсутствием состава преступления, либо передавать в суд», - рассказал собеседник НСН.
При этом, как заявил Александр Шерин, в последние годы российской армии «удалось уйти» от дедовщины.
«Это, в первую очередь, связано с сокращением срока службы. Небольшая возрастная разница между военнослужащими практически уничтожает почву для дедовщины. Кроме того, армия всё больше переходит на контрактную основу. А "контрактники" не очень заинтересованы в том, чтоб какими-то такими вопросами заниматься. К тому же сегодня прозрачности в действиях Вооруженных сил гораздо больше, а это тоже весьма существенный фактор», - заключил Шерин.
Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев, после чего сдался. Из показаний военнослужащего следовало, что сослуживцы угрожали его «опустить». В Минобороны опровергали версию неуставных отношений. По версии ведомства, Шамсутдинов открыл огонь из-за личных проблем. Позже в Минобороны приняли решение расформировать часть, где случилось ЧП.
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