Шамсутдинов – потерпевший. Дедовщина сделала его бессознательным?

Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, обвиняемый в расстреле своих сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Руслан Нагиев. Защитник отметил, что оно возбуждено по статье 335 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности). Нагиев подчеркнул, что дело по статье 335 выделено в отдельное производство. По его словам, Шамсутдинов, по-прежнему, обвиняется в убийстве.

Между тем, адвокат главы Чечни Рамзана Кадырова Саид-Магомед Чапанов, который помогает обеспечить защиту Шамсутдинова, в беседе с НСН сделал предположение о том, как будет развиваться то уголовное дело, по которому солдат-срочник признан потерпевшим.

«Я думаю, будет доказано то, что Рамиль Шамсутдинов периодически подвергался пыткам со стороны старослужащих. То, что имели место неуставные отношения», - заявил собеседник НСН.