Адвокат призвала снабдить врачей скорой помощи аудиозаписывающими устройствами

По ее словам, фельдшеры, прибывающие на вызов, нередко сталкиваются с агрессией со стороны граждан. Медиков стоит обезопасить.



«Я считаю, что аудиозапись или даже видеозапись целесообразнее было бы сделать врачам, которые ходят на вызовы и подвергаются реальной опасности. Врачи скорой помощи, неотложной помощи, которые ходят по домам и могут быть и избиты, и обруганы. О них почему-то никто не позаботился», - отметила юрист.

Ранее московский департамент здравоохранения заявил о намерении вести аудиозапись приемов в поликлиниках, напоминает «Радиоточка НСН». Отмечается, что такая мера обусловлена желанием выявлять ошибки в проведении приемов и минимизировать жалоб пациентов, причем аудиозаписи будут обезличенными и конфиденциальными.

