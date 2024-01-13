Адвокат призвала снабдить врачей скорой помощи аудиозаписывающими устройствами
Юрист Людмила Матвиенко в эфире радиостанции «Говорит Москва» призвала снабдить врачей скорой помощи аудиозаписывающими устройствами.
По ее словам, фельдшеры, прибывающие на вызов, нередко сталкиваются с агрессией со стороны граждан. Медиков стоит обезопасить.
«Я считаю, что аудиозапись или даже видеозапись целесообразнее было бы сделать врачам, которые ходят на вызовы и подвергаются реальной опасности. Врачи скорой помощи, неотложной помощи, которые ходят по домам и могут быть и избиты, и обруганы. О них почему-то никто не позаботился», - отметила юрист.
Ранее московский департамент здравоохранения заявил о намерении вести аудиозапись приемов в поликлиниках, напоминает «Радиоточка НСН». Отмечается, что такая мера обусловлена желанием выявлять ошибки в проведении приемов и минимизировать жалоб пациентов, причем аудиозаписи будут обезличенными и конфиденциальными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru