Адвокат призвала обратиться в РКН при незаконном использовании личных фото

Если человек столкнулся с незаконным использованием его фотографии в интернете, он имеет право обратиться в Роскомнадзор (РКН), заявила адвокат, председатель коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края Екатерина Антонова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она пояснила, что фото человека – его собственность, поэтому незаконное использование фотографий без разрешения может повлечь серьезные последствия для нарушителя.

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Если человек столкнулся с такой ситуацией, Антонова посоветовала, во-первых, собрать доказательства: сделать скриншоты, сохранить URL-адрес сайта, где используется фото. Затем необходимо связаться с администрацией сайта и попросить удалить фото.

Также можно написать заявление о нарушении авторских прав в РКН, а если жалоба проигнорирована, то необходимо написать в Управление Роскомнадзора с требованием удалить ваши фотографии.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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