Адвокат призвала обратиться в РКН при незаконном использовании личных фото

Если человек столкнулся с незаконным использованием его фотографии в интернете, он имеет право обратиться в Роскомнадзор (РКН), заявила адвокат, председатель коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Краснодарского края Екатерина Антонова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Она пояснила, что фото человека – его собственность, поэтому незаконное использование фотографий без разрешения может повлечь серьезные последствия для нарушителя.