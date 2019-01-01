Выхода нет. Экономист о вероятности «взрыва» в 2022 году

Глава Минэкономразвития Максим Орешки заявил, что проблема закредитованности российского населения может привести ко «взрыву» в экономике через три года.

В интервью «Эху Москвы» министр отметил, что 2/3 заемщиков имеют заем по потребительскому кредиту, и чтобы выплачивать и проценты, и сам долг россияне тратят более половины от месячной заработной платы. Орешкин добавил, что новый кредит это не выход, проблема должна регулироваться на уровне Центробанка, чтобы замедлить рост кредитования.

«Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Мы до 2022 года уже не дотянем», — отметил министр.

Научный руководитель Департамента маркетинга, профессор НИУ-ВШЭ, доктор экономических наук Игорь Липсиц в эфире НСН отметил, что слова министра Орешкина имеют под самой все основания, но правительства не собирается предпринимать никаких радикальных шагов, пока ситуация не станет патовой.

«Ситуация выхода не имеет. Эльивра Набуиллина отвечает за банки, и если они не будут давать кредиты населению, то, как они будут выживать? Чтобы платить проценты по депозитам, банки вынуждены кого-то кредитовать, ведь экономика находится в застое. Население берет кредиты, что-то покупает, хоть как-то держится. Деньги, конечно же, нужно возвращать…Но это потом, а если сейчас начать закручивать гайки, то обвал произойдёт прямо сегодня. И тогда виноват будет не Орешкин, а Набиуллина, а она этого явно не хочет. Поэтому пока банки от потребкредитования отрезать никто не планирует», - пояснил сложившуюся ситуацию экономист.

К слову, Орешкин заявил, что Минэкономразвития не конфликтует с Центробанком, в чью зону ответственности входит сдерживание роста потребительского кредитования. По его словам, два ведомства ведут публичную дискуссию по ряду экономических вопросов.