Адвокат призвал менять законодательство о суррогатном материнстве

Госдума готовит «Закон о суррогатном материнстве», который, в том числе, включает его запрет для иностранных граждан, отмечая, что, по документам, фактически ребёнка наделяют свойствами товара на продажу.

Адвокат Игорь Трунов на пресс-конференции НСН заявил, что ранее действующее законодательство давно устарело и требует кардинальных изменений.

«Нынешний законопроект не соответствует Конституции, его нужно менять. 30 лет законодательство работало, но слишком много времени прошло. России нужно сохранить лидерство медицинских технологий и решать проблему детей-сирот», - резюмировал Игорь Трунов.

Ранее член рабочей группы Госдумы РФ по подготовке «Закона о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан» Николай Земцов на пресс-конференции НСН озвучил сумму, в которую обходится государству содержание ребенка-сироты, который оказался не нужен суррогатным родителям.

