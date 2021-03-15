Адвокат призвал менять законодательство о суррогатном материнстве
Госдума готовит «Закон о суррогатном материнстве», который, в том числе, включает его запрет для иностранных граждан, отмечая, что, по документам, фактически ребёнка наделяют свойствами товара на продажу.
Адвокат Игорь Трунов на пресс-конференции НСН заявил, что ранее действующее законодательство давно устарело и требует кардинальных изменений.
«Нынешний законопроект не соответствует Конституции, его нужно менять. 30 лет законодательство работало, но слишком много времени прошло. России нужно сохранить лидерство медицинских технологий и решать проблему детей-сирот», - резюмировал Игорь Трунов.
Ранее член рабочей группы Госдумы РФ по подготовке «Закона о запрете суррогатного материнства для иностранных граждан» Николай Земцов на пресс-конференции НСН озвучил сумму, в которую обходится государству содержание ребенка-сироты, который оказался не нужен суррогатным родителям.
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