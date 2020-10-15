Адвокат предложил вернуть в России дореволюционный карантинный Кодекс
Игорь Трунов в интервью НСН заявил, что все ограничения при эпидемии, штраф за их нарушения и нормы должны быть едины для всех городов России.
19 октября в Москве начнут действовать специальные правила для посетителей и работников ночных клубов и баров, работающих по ночам. Как пояснил мэр Сергей Собянин, попасть в такие заведения можно будет только при условии регистрации номеров телефонов. На входе нужно будет сканировать QR-код или отправлять СМС на специальный номер.
Нарушения закона «О персональных данных» в новых правилах адвокат Игорь Трунов не увидел. Но в интервью НСН признался, что в условиях пандемии логично было бы выработать общий для всех городов страны кодекс поведения.
«Здесь не происходит передачи персональных данных клубу, в QR-коде они закрытые и когда код оформляется, человек передает их добровольно. Если посетитель озвучивает и номер телефона, то нужно тогда и присовокупить и личные данные, а так номер может принадлежать кому годно. Но давно висит в воздухе вопрос старого карантинного кодекса, существовавшего до революции. Эпидемия – история не новая. Сейчас стало очевидно, что нужна единая система, потому сейчас это латаное одеяло из кучи подзаконных актов и законов, противоречащих друг другу. Нужно вернуться к карантинному кодексу», - заявил собеседник НСН.
Кодекс, по словам Трунова, вводит единообразие ответственности, единообразие поведения. Там прописываются наказания, в том числе, должностных лиц за торговлю освобождением от ограничений. Весь спектр регулирования поведения и населения, и должностных лиц при эпидемии или пандемии.
«Эта проблема не рассосется, пройдет эта пандемия, наступит новая. Нам же нужен документ, четко регламентирующий поведение в таких условиях. Ответ должен быть более системным, чем точечным», - считает Игорь Трунов.
Добавим, в барах и ночных клубах практически невозможно соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. Однако вводить полный запрет на работу ночных заведений столичные власти пока не намерены, в отрасли работают тысячи людей.
Московским предприятиям, чья работа не связана с непрерывным производством, рекомендовано перевести на удаленку 30% сотрудников. Часть московских школьников переходит на дистанционное обучение. Власти города утверждают, что хотят максимально избежать режима изоляции.
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