Адвокат предложил вернуть в России дореволюционный карантинный Кодекс

19 октября в Москве начнут действовать специальные правила для посетителей и работников ночных клубов и баров, работающих по ночам. Как пояснил мэр Сергей Собянин, попасть в такие заведения можно будет только при условии регистрации номеров телефонов. На входе нужно будет сканировать QR-код или отправлять СМС на специальный номер.

Нарушения закона «О персональных данных» в новых правилах адвокат Игорь Трунов не увидел. Но в интервью НСН признался, что в условиях пандемии логично было бы выработать общий для всех городов страны кодекс поведения.

«Здесь не происходит передачи персональных данных клубу, в QR-коде они закрытые и когда код оформляется, человек передает их добровольно. Если посетитель озвучивает и номер телефона, то нужно тогда и присовокупить и личные данные, а так номер может принадлежать кому годно. Но давно висит в воздухе вопрос старого карантинного кодекса, существовавшего до революции. Эпидемия – история не новая. Сейчас стало очевидно, что нужна единая система, потому сейчас это латаное одеяло из кучи подзаконных актов и законов, противоречащих друг другу. Нужно вернуться к карантинному кодексу», - заявил собеседник НСН.