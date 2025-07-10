Адвокат: Платная учеба в Йеле может грозить уголовным наказанием

Платная учеба в Йеле (признан нежелательным на территории РФ) может грозить административным или уголовным наказанием, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы комитета Госдумы по безопасности Анатолия Выборного.

Генпрокуратура России признала Йельский университет нежелательной организацией

Это же касается и распространения информации о вузе. По словам депутата, после признания организации нежелательной для нее вводится ряд серьезных ограничений. Также не следует принимать участие в любой деятельности организации. Например, сбор средств, предоставление или оказыванин услуг с целью обеспечения их работы.

При попытке оплатить обучение в Йельском университете российские студенты теперь столкнутся с риском уголовного наказания за финансирование деятельности нежелательной организации, сказал в эфире НСН доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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