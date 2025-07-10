Адвокат: Платная учеба в Йеле может грозить уголовным наказанием

Это же касается и распространения информации о вузе. По словам депутата, после признания организации нежелательной для нее вводится ряд серьезных ограничений. Также не следует принимать участие в любой деятельности организации. Например, сбор средств, предоставление или оказыванин услуг с целью обеспечения их работы.

При попытке оплатить обучение в Йельском университете российские студенты теперь столкнутся с риском уголовного наказания за финансирование деятельности нежелательной организации, сказал в эфире НСН доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

