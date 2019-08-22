Адвокат: «Песняры» запросто засудят челябинских клонов

«Дело в том что это исключительные авторские права, которые принадлежат группе. Поэтому если такая ситуация сложилась и будет доказано, что фактически использовалась интеллектуальная собственность, товарный знак «Песняры», исключительные права на произведения, на их использование и тиражирование, на озвучивание и дальнейшую переработку (ремиксы) - в этом случае действительно должны будут выплатить денежную компенсацию лица, которые занимаются контрафактом и, по сути дела, нарушает авторские права. Плюс к этому можно будет рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением авторских и смежных прав.

Поэтому если сейчас предметно обсуждать вопрос о том, возможны ли судебные перспективы, связанные с рассмотрением этого дела в порядке гражданского судопроизводства — да, возможны, и вполне реальны, вполне достижимы, потому что очень хорошая перспектива по взысканию компенсации за использование товарного знака», - сказал он.

Ранее глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-судья Евгений Тарло рассказал в эфире НСН, почему ему было стыдно перед французским музыкантом Дидье Маруани, который пытался засудить за плагиат Филиппа Киркорова.



