Адвокат: «Песняры» запросто засудят челябинских клонов
В эфире НСН адвокат высоко оценил шансы коллектива наказать рублем мошенников, прикрывавшихся их именем.
Белорусский ансамбль «Песняры» обратился в управление Антимонопольной службы по Челябинской области с просьбой наказать группу, которая дает концерты в регионе под их названием. Ранее в области появились концертные афиши группы «Песняры». Белорусские музыканты пожаловались, что клоны вводят зрителей в заблуждение, пользуясь их популярностью.
Адвокат Тимур Маршани заявил в интервью НСН, что «Песняры» могут не только добиться материальной компенсации, но и возбуждения уголовного дела против клонов.
«Дело в том что это исключительные авторские права, которые принадлежат группе. Поэтому если такая ситуация сложилась и будет доказано, что фактически использовалась интеллектуальная собственность, товарный знак «Песняры», исключительные права на произведения, на их использование и тиражирование, на озвучивание и дальнейшую переработку (ремиксы) - в этом случае действительно должны будут выплатить денежную компенсацию лица, которые занимаются контрафактом и, по сути дела, нарушает авторские права. Плюс к этому можно будет рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с нарушением авторских и смежных прав.
Поэтому если сейчас предметно обсуждать вопрос о том, возможны ли судебные перспективы, связанные с рассмотрением этого дела в порядке гражданского судопроизводства — да, возможны, и вполне реальны, вполне достижимы, потому что очень хорошая перспектива по взысканию компенсации за использование товарного знака», - сказал он.
Ранее глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-судья Евгений Тарло рассказал в эфире НСН, почему ему было стыдно перед французским музыкантом Дидье Маруани, который пытался засудить за плагиат Филиппа Киркорова.
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