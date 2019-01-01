Маруани против Киркорова

Адвокат Маруани обвинил суд в нарушении закона

5 июля20:37
Георгий Гагарин

Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» рассказал в эфире НСН, как «кривлялся» в суде представляющий интересы противоположной стороны адвокат Добровинский.

Таганский суд Москвы до сих пор не обнародовал мотивационную часть решения по иску французского музыканта Дидье Маруани к певцу Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову на 272 миллиона рублей о нарушении авторских прав. Об этом НСН рассказал глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-судья Евгений Тарло, представляющий интересы Маруани. Напомним, 28 июня суд отказал французу в удовлетворении иска.

«Нет ни решения, ни протокола. Должен был быть готов в течение трех дней, в понедельник. Мы оставили жалобы. Суд нарушает все нормы закона. Так ужасно работает наше правосудие», - посетовал адвокат.

В беседе с НСН Евгений Тарло также поделился подробностями судебного заседания и признался, что российские суды на него произвели удручающее впечатление.

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«Мне было стыдно перед Маруани за убожество нашего правосудия, которое правосудием назвать нельзя. Все заседание судья шушукалась с адвокатом Попкова. Суд не взял с нашей стороны ни одного доказательства. Было демонстративное пренебрежение законом и нашими правами. Адвокаты ответчика кривлялись. Добровинский приставлял руку к уху «Алё, я не слышу», когда разговаривал с Маруани. Это цирк. Мне просто стыдно за наше правосудие. Это все происходило на глазах полного зала людей. Маруани абсолютно в шоке», - возмущался собеседник НСН.

Он пообещал обжаловать решение суд, как только сторона обвинения получит полный текст судебного акта.

Напомним, Маруани обвиняет Киркорова в нарушении авторских прав, поскольку тот заимствовал существенную часть мелодии у Маруани в своей песне «Жестокая любовь».

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ФОТО: Дидье Маруани // НСН
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