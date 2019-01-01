Адвокат Маруани обвинил суд в нарушении закона

Таганский суд Москвы до сих пор не обнародовал мотивационную часть решения по иску французского музыканта Дидье Маруани к певцу Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову на 272 миллиона рублей о нарушении авторских прав. Об этом НСН рассказал глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», экс-судья Евгений Тарло, представляющий интересы Маруани. Напомним, 28 июня суд отказал французу в удовлетворении иска.

«Нет ни решения, ни протокола. Должен был быть готов в течение трех дней, в понедельник. Мы оставили жалобы. Суд нарушает все нормы закона. Так ужасно работает наше правосудие», - посетовал адвокат.

В беседе с НСН Евгений Тарло также поделился подробностями судебного заседания и признался, что российские суды на него произвели удручающее впечатление.