Адвокат Маруани объяснил, зачем Киркоров пожаловался в МВД на «клевету»
Глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» в эфире НСН назвал действия Киркорова упреждающим ударом.
Певец Филипп Киркоров обвинил в клевете и причинении ущерба деловой репутации французского музыканта Дидье Маруани и СМИ, которые публиковали материалы на основе его заявлений. Среди них НСН, проводившая пресс-конференцию Маруани, «Пятый канал», Gazeta.ru. Напомним, француз обвиняет Киркорова в плагиате. Певец подал заявление в главное следственное управление МВД России, в котором требует наказать виновных в распространении «клеветы» в его адрес.
Представляющий интересы Маруани глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Евгений Тарло в эфире НСН назвал действия Киркорова упреждающим ударом.
«Это пример злоупотребления своими правами и недостойного поведения со стороны гражданина нашей страны, известного артиста. Никакой клеветы в его адрес не распространяется, ему предъявлены претензии по плагиату, что он заимствовал песню, которую написал композитор Маруани, не выплачивая при этом гонорара. Об этом предъявлен иск в суд, судебное заседание назначено на 28 июня. Добро пожаловать в суд, господин Киркоров. Он может там все это сказать», - обратился адвокат к поп-королю.
По мнению Тарло, это обращение в МВД - попытка Киркорова избежать гражданско-правового разбирательства.
«Недостойно людей, особенно популярных, использовать свои личные связи в МВД для борьбы с оппонентами, особенно песни которых он использует. Адвокат Добровинский, который представляет интересы Киркорова, принес в суд документ об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Киркорова по песне «Жестокая любовь» со ссылкой на вывод экспертизы, что «эта песня общеизвестная». Нельзя же такой абсурд писать! Если господин Киркоров выступает на концертах на День милиции, это не значит, что он имеет право на особое благоприятствование», - подчеркнул он.
Юрист пообещал подать встречные иски о клевете. «Мы будем требовать от МВД, чтобы они очень тщательно проводили заявления. И в случае необоснованных обвинений будем требовать привлечения к ответственности за клевету. Я буду очень тщательно рассматривать каждое заявление господина Киркорова и его адвоката, каждый шаг. И по всем фактам публичной клеветы будем обращаться с исками», - заключил он.
Напомним, Маруани намерен отсудить у российского короля эстрады 272 миллиона рублей. В такую сумму он оценил нарушение авторских прав Киркоровым, заимствовавшим существенную часть мелодии у Маруани в своей песне «Жестокая любовь».
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