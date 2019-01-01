Адвокат Маруани объяснил, зачем Киркоров пожаловался в МВД на «клевету»

Певец Филипп Киркоров обвинил в клевете и причинении ущерба деловой репутации французского музыканта Дидье Маруани и СМИ, которые публиковали материалы на основе его заявлений. Среди них НСН, проводившая пресс-конференцию Маруани, «Пятый канал», Gazeta.ru. Напомним, француз обвиняет Киркорова в плагиате. Певец подал заявление в главное следственное управление МВД России, в котором требует наказать виновных в распространении «клеветы» в его адрес.

Представляющий интересы Маруани глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Евгений Тарло в эфире НСН назвал действия Киркорова упреждающим ударом.

«Это пример злоупотребления своими правами и недостойного поведения со стороны гражданина нашей страны, известного артиста. Никакой клеветы в его адрес не распространяется, ему предъявлены претензии по плагиату, что он заимствовал песню, которую написал композитор Маруани, не выплачивая при этом гонорара. Об этом предъявлен иск в суд, судебное заседание назначено на 28 июня. Добро пожаловать в суд, господин Киркоров. Он может там все это сказать», - обратился адвокат к поп-королю.

По мнению Тарло, это обращение в МВД - попытка Киркорова избежать гражданско-правового разбирательства.