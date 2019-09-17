Адвокат освобожденного Мамаева: Приговор могут пересмотреть

«Павел всегда в судебных заседаниях указывал, что он намерен продолжить спортивную карьеру. Поэтому, я думаю, он вряд ли откажется от своих планов. У нас в любом случае есть вопросы по необходимости и целесообразности дальнейшего обжалования состоявшихся судебных приговоров. Для этого все основания есть, в том числе и для его существенного изменения. Сейчас у нас новые суды вводятся с 1 октября, которые уже немного в другом порядке и более тщательно будут рассматривать кассационные жалобы. Соответственно, надежда на то, что это дело будет рассмотрено более объективно в вышестоящем суде, присутствует», - сказал он.

Адвокат уточнил, что они настаивают на исключении из дела Мамаева эпизода о хулиганстве и переквалификации других действий футболиста.

«Речь идет о том, что хулиганство никто из фигурантов дела не совершал. Во вменении этой статьи оснований абсолютно никаких не было, тем более всем. Плюс, по другой квалификации, связанной причинением легкого вреда здоровью потерпевшему возле гостиницы Пекин, имеются основания для переквалификации на менее тяжкий состав, поскольку нами были представлены доказательства, свидетельствующие о том, что потерпевший первым начал противоправные действия и нанес удар Мамаеву. Речь здесь идет о причинении легкого вреда здоровью единолично, без группы лиц. По другому составу с побоями мы неоднократно указывали, что один удар, который ему вменяют, не может квалифицироваться как побои. Эта статья вообще должна быть исключена из обвинения», - добавил Бушманов.

Ранее в поддержку футболистов высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава республики заявил, что Мамаев и Кокорин могли бы осознать содеянное ими и без реального срока заключения. Футболисты, их приятель и младший брат Кокорина были задержаны в октябре 2018 года. Их обвинили в провоцировании двух драк в центре Москвы. Одним из потерпевших оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак. Впоследствии все четверо были приговорены к реальным срокам заключения.

