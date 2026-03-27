Рубио заявил о необходимости диалога США с Россией как с ядерной державой
США считают важным поддерживать каналы связи с Россией как с ядерной державой. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио на фоне визита российских депутатов в Соединенные Штаты.
По его словам, взаимодействие между странами необходимо сохранять на правительственном и дипломатическом уровнях, несмотря на существующие разногласия, отмечает RT.
Рубио подчеркнул, что Россия остается мощным государством, обладающим ядерным оружием.
По этой причине, по словам Рубио, поддержание контактов между такими странами имеет принципиальное значение для международной стабильности, передает «Радиоточка НСН».
