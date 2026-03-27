Германия предложила ЕС не признавать старые паспорта россиян

Германия выступила с инициативой скоординированного отказа стран Евросоюза от признания небиометрических российских паспортов. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.

По данным издания, Берлин продвигает эту меру как часть усиления пограничной безопасности. Инициативу уже поддержали Чехия, Финляндия, Польша и Румыния, в ближайшее время ее планируют обсудить на техническом уровне в структурах ЕС.