Германия предложила ЕС не признавать старые паспорта россиян
Германия выступила с инициативой скоординированного отказа стран Евросоюза от признания небиометрических российских паспортов. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов.
По данным издания, Берлин продвигает эту меру как часть усиления пограничной безопасности. Инициативу уже поддержали Чехия, Финляндия, Польша и Румыния, в ближайшее время ее планируют обсудить на техническом уровне в структурах ЕС.
Речь идет о загранпаспортах старого образца без электронного чипа. В отличие от них, биометрические документы содержат цифровые данные владельца, включая фотографию и отпечатки пальцев, и действуют 10 лет вместо 5.
Как отмечает Euractiv, ряд стран Евросоюза уже вводили аналогичные ограничения ранее. В частности, Германия с 1 января 2026 года перестала признавать пятилетние российские загранпаспорта, передает «Радиоточка НСН».
