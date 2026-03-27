Лидер «АукцЫона» рассказал о задержаниях рок-музыкантов в СССР

Рок-музыкантов в СССР могли задерживать за внешний вид и обвинять в тунеядстве, несмотря на участие в официальных объединениях. Об этом рассказал лидер группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в интервью «Ленте.ру».

По его словам, даже наличие удостоверения участника Ленинградского рок-клуба не освобождало артистов от необходимости официально работать. Музыканты были вынуждены устраиваться на различные должности, чтобы избежать претензий со стороны правоохранительных органов.