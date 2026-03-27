Лидер «АукцЫона» рассказал о задержаниях рок-музыкантов в СССР
Рок-музыкантов в СССР могли задерживать за внешний вид и обвинять в тунеядстве, несмотря на участие в официальных объединениях. Об этом рассказал лидер группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в интервью «Ленте.ру».
По его словам, даже наличие удостоверения участника Ленинградского рок-клуба не освобождало артистов от необходимости официально работать. Музыканты были вынуждены устраиваться на различные должности, чтобы избежать претензий со стороны правоохранительных органов.
Гаркуша отметил, что многие представители сцены совмещали творчество с обычной работой. В частности, Виктор Цой трудился в котельной, другие музыканты работали дворниками или сторожами, сам он был киномехаником.
При этом, как рассказал артист, задержания происходили нередко из-за внешнего вида, который мог привлекать внимание милиции, передает «Радиоточка НСН».
- В Госдуме заявили о снижении числа закрытий малого бизнеса
- В Совфеде заявили об отсутствии у США шансов на «Северные потоки»
- Экс-участника A’Studio задержали в Москве за пьяное вождение
- В Союзлегпроме предупредили о закрытии магазинов более 10 модных брендов
- СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке угрожает поставкам лекарств в Европу
- «Не про творчество»: Почему от «Елок-13» не ждут «перерождения»
- Совбез предложил поддержать выход российских мессенджеров за рубеж
- Военэксперт Кнутов: Россия может жестко ответить на пуски БПЛА из Прибалтики
- СМИ: В Евросоюзе опасаются передачи секретных данных третьим странам
- Вокалистка «Пневмослона» выложила всю «правду» в новом альбоме