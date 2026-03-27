Лидер «АукцЫона» рассказал о задержаниях рок-музыкантов в СССР

Рок-музыкантов в СССР могли задерживать за внешний вид и обвинять в тунеядстве, несмотря на участие в официальных объединениях. Об этом рассказал лидер группы «АукцЫон» Олег Гаркуша в интервью «Ленте.ру».

По его словам, даже наличие удостоверения участника Ленинградского рок-клуба не освобождало артистов от необходимости официально работать. Музыканты были вынуждены устраиваться на различные должности, чтобы избежать претензий со стороны правоохранительных органов.

Умер трубач группы «АукцЫон» Юрий Парфенов

Гаркуша отметил, что многие представители сцены совмещали творчество с обычной работой. В частности, Виктор Цой трудился в котельной, другие музыканты работали дворниками или сторожами, сам он был киномехаником.

При этом, как рассказал артист, задержания происходили нередко из-за внешнего вида, который мог привлекать внимание милиции, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
