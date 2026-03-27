США не будут продлевать послабления по санкциям на российскую нефть
Власти США не рассматривают возможность сохранения действующих послаблений санкций в отношении российской нефти на постоянной основе. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио.
По его словам, временные меры носят ограниченный характер и истекают в апреле. Он подчеркнул, что президент Дональд Трамп не выражал намерений закреплять такие решения на длительный срок.
Текущие послабления были введены на фоне роста мировых цен на нефть после ударов США и Израиля по Ирану.
В рамках этих мер Вашингтон сначала разрешил Индии закупать российскую нефть, погруженную на танкеры до 5 марта, а затем распространил исключения на все партии нефти и нефтепродуктов из России, отправленные до 12 марта, передает «Радиоточка НСН».
