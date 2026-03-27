Депутат назвала категории россиян с пенсией выше 100 тысяч рублей
Отдельные категории граждан в России могут получать пенсию свыше 100 тысяч рублей, в частности матери-героини, а также Герои Труда и Герои России. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».
По ее словам, высокий уровень выплат для матерей-героинь обеспечивается не только дополнительными мерами поддержки, но и особенностями учета стажа. В частности, период ухода за детьми засчитывается в трудовой стаж, а при рождении двойни или тройни он может суммироваться.
Бессараб также отметила, что на значительные выплаты могут рассчитывать обладатели государственных наград, включая Героев Труда и Героев России. При этом, по ее словам, одни из самых высоких пенсий получают военные пенсионеры — их средний размер превышает 46 тысяч рублей.
Депутат добавила, что размер пенсии в целом зависит от объема индивидуальных пенсионных взносов. По ее оценке, выплаты могут увеличиться примерно на 40 %, если продолжить трудовую деятельность еще на 5 лет, а также за счет формирования дополнительных накоплений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме заявили о снижении числа закрытий малого бизнеса
- В Совфеде заявили об отсутствии у США шансов на «Северные потоки»
- Экс-участника A’Studio задержали в Москве за пьяное вождение
- В Союзлегпроме предупредили о закрытии магазинов более 10 модных брендов
- СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке угрожает поставкам лекарств в Европу
- «Не про творчество»: Почему от «Елок-13» не ждут «перерождения»
- Совбез предложил поддержать выход российских мессенджеров за рубеж
- Военэксперт Кнутов: Россия может жестко ответить на пуски БПЛА из Прибалтики
- СМИ: В Евросоюзе опасаются передачи секретных данных третьим странам
- Вокалистка «Пневмослона» выложила всю «правду» в новом альбоме