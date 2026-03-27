Депутат назвала категории россиян с пенсией выше 100 тысяч рублей

Отдельные категории граждан в России могут получать пенсию свыше 100 тысяч рублей, в частности матери-героини, а также Герои Труда и Герои России. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, высокий уровень выплат для матерей-героинь обеспечивается не только дополнительными мерами поддержки, но и особенностями учета стажа. В частности, период ухода за детьми засчитывается в трудовой стаж, а при рождении двойни или тройни он может суммироваться.