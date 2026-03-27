Депутат назвала категории россиян с пенсией выше 100 тысяч рублей

Отдельные категории граждан в России могут получать пенсию свыше 100 тысяч рублей, в частности матери-героини, а также Герои Труда и Герои России. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

По ее словам, высокий уровень выплат для матерей-героинь обеспечивается не только дополнительными мерами поддержки, но и особенностями учета стажа. В частности, период ухода за детьми засчитывается в трудовой стаж, а при рождении двойни или тройни он может суммироваться.

Бессараб также отметила, что на значительные выплаты могут рассчитывать обладатели государственных наград, включая Героев Труда и Героев России. При этом, по ее словам, одни из самых высоких пенсий получают военные пенсионеры — их средний размер превышает 46 тысяч рублей.

Депутат добавила, что размер пенсии в целом зависит от объема индивидуальных пенсионных взносов. По ее оценке, выплаты могут увеличиться примерно на 40 %, если продолжить трудовую деятельность еще на 5 лет, а также за счет формирования дополнительных накоплений, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
