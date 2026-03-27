Врач назвал обязательные обследования при ХОБЛ
Пациентам с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) необходимо регулярно проходить обследования, даже при хорошем самочувствии. Об этом сообщил доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии РНИМУ Заурбек Айсанов в беседе с «Лентой.ру».
По его словам, ключевым исследованием остается спирометрия, которую следует делать не реже одного раза в год. Этот тест позволяет объективно оценить работу легких и выявить ухудшения, которые могут не ощущаться пациентом.
Айсанов пояснил, что результаты спирометрии могут сигнализировать о необходимости корректировки терапии, даже если человек не испытывает явных симптомов. Он сравнил это исследование с измерением давления у пациентов с гипертонией.
Кроме того, врач рекомендовал 1-2 раза в год сдавать общий анализ крови, который помогает выявить воспаление и анемию, способную усиливать одышку. Также ежегодно следует проходить электрокардиограмму, поскольку заболевание создает дополнительную нагрузку на сердце.
Специалист добавил, что пациентам важно самостоятельно отслеживать свое состояние. Он советует вести дневник, фиксируя уровень одышки, физическую активность и частоту использования ингалятора. Это позволяет своевременно заметить ухудшения и предоставить врачу более полную картину течения болезни, передает «Радиоточка НСН».
