Кокорин и Мамаев вышли на свободу

Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и младший брат последнего Кирилл выпущены из колонии в Белгородской области по решению суда об условно досрочном освобождении, передает Ura.ru. Кокорина на выход из исправительного учреждения встречали его жена Светлана и отчим, выполняющий обязанности агента спортсмена, Кирилл Логинов.

На месте также находится группа журналистов. На одного из представителей СМИ, наехала элитная иномарка Логинова. Пострадавшему оказали помощь, у него подозрение на перелом пальца ноги. На отчима Кокорина полиция составила протокол.

Как напоминает RT, 6 сентября суд принял решение удовлетворить ходатайство защиты об освобождении братьев Александра и Кирилла Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева по УДО. Во внимание была, в частности. принята положительная характеристика начальника колонии.

Футболисты, осуждённые за драки в центре Москвы, останутся под контролем сотрудников МВД ориентировочно до конца этого года. Об этом сообщил адвокат Юрий Падалко. Кокорин и Мамаев обязаны зарегистрироваться по месту жительства в ОВД.

