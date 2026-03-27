Галустян рассказал о потенциале сотрудничества России и Индии в кино
Российско-индийское сотрудничество в киноиндустрии имеет хорошие перспективы, а интерес к индийскому кино в России сохраняется на глубоком уровне. Об этом актер Михаил Галустян рассказал в беседе с RT India.
По его словам, симпатия российского зрителя к индийскому кино носит устойчивый характер и сформировалась исторически.
Он отметил, что Россия и Индия остаются дружественными странами, что создает благоприятные условия для развития совместных проектов в сфере кинопроизводства.
Галустян подчеркнул, что российская сторона заинтересована в расширении партнерства и увеличении числа совместных фильмов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В Госдуме заявили о снижении числа закрытий малого бизнеса
- В Совфеде заявили об отсутствии у США шансов на «Северные потоки»
- Экс-участника A’Studio задержали в Москве за пьяное вождение
- В Союзлегпроме предупредили о закрытии магазинов более 10 модных брендов
- СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке угрожает поставкам лекарств в Европу
- «Не про творчество»: Почему от «Елок-13» не ждут «перерождения»
- Совбез предложил поддержать выход российских мессенджеров за рубеж
- Военэксперт Кнутов: Россия может жестко ответить на пуски БПЛА из Прибалтики
- СМИ: В Евросоюзе опасаются передачи секретных данных третьим странам
- Вокалистка «Пневмослона» выложила всю «правду» в новом альбоме