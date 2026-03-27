Рубио обвинил Зеленского во лжи о гарантиях безопасности США
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о зависимости американских гарантий безопасности от вывода украинских войск из Донбасса не соответствуют действительности. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.
По словам Рубио, Вашингтон довел до Киева позицию Москвы по ситуации вокруг Донбасса. Он отметил, что отказ от компромиссов может привести к продолжению конфликта.
Госсекретарь также подчеркнул, что гарантии безопасности со стороны США не будут реализованы до завершения боевых действий. Как он утверждает, эта позиция была четко обозначена украинскому руководству.
С начала 2026 года представители России, США и Украины провели три раунда переговоров, последний из которых состоялся в Женеве 17-18 февраля, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Врач назвал обязательные обследования при ХОБЛ
- Книжные магазины усомнились, что им поможет льготная аренда
- Культовый рок-музыкант заявил о «пропитом» поколении русского рока
- В Госдуме заявили о снижении числа закрытий малого бизнеса
- В Совфеде заявили об отсутствии у США шансов на «Северные потоки»
- Экс-участника A’Studio задержали в Москве за пьяное вождение
- В Союзлегпроме предупредили о закрытии магазинов более 10 модных брендов
- СМИ: Конфликт на Ближнем Востоке угрожает поставкам лекарств в Европу
- «Не про творчество»: Почему от «Елок-13» не ждут «перерождения»
- Совбез предложил поддержать выход российских мессенджеров за рубеж