Рубио обвинил Зеленского во лжи о гарантиях безопасности США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о зависимости американских гарантий безопасности от вывода украинских войск из Донбасса не соответствуют действительности. Об этом он сказал, отвечая на вопросы журналистов.

По словам Рубио, Вашингтон довел до Киева позицию Москвы по ситуации вокруг Донбасса. Он отметил, что отказ от компромиссов может привести к продолжению конфликта.

Рубио: США сделают все возможное для урегулирования на Украине

Госсекретарь также подчеркнул, что гарантии безопасности со стороны США не будут реализованы до завершения боевых действий. Как он утверждает, эта позиция была четко обозначена украинскому руководству.

С начала 2026 года представители России, США и Украины провели три раунда переговоров, последний из которых состоялся в Женеве 17-18 февраля, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
