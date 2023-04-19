Адвокат опроверг возбуждение нового дела в отношении журналиста Караулова

По его словам, никакого уголовного дела по статье 171 УК РФ нет, а если оно и возбуждено, то «в отношении неустановленных лиц».

Как пишет газета «Коммерсант», Караулов, по данным правоохранителей, нелегально на протяжении последних четырёх лет через третьих лиц сдавал в Москве оформленные на него и его родственников не менее 50 квартир, что и стало причиной возбуждения уголовного дела.

Ранее в отношении журналиста Андрея Караулова было возбуждено уголовное дело о клевете на режиссёра Никиту Михалкова, сообщает RT.

