Адвокат объяснил, как добраться до лжетеррористов за границей

Адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН объяснил, что само преступление считается совершенным на территории России, и привлечь авторов сообщений о лжеминировании к ответственности можно только в нашей стране. Сделать это на территории другого государства по принципу экстерриториальности Россия не имеет юридических и правовых оснований.

«Мы не можем, используя принцип экстерриториальности, требовать возбуждения дела на территории другого государства, где находятся сервера. Но мы можем направить соответствующие запросы, чтобы установить злоумышленников, причастных к этому преступлению. В рамках международных процедур мы можем просить оказать нам содействие, предоставить информацию, сведения, активное сотрудничество по линии Интерпола и МВД, по межгосударственному соглашению, которое заключено или готовится к заключению.

Также мы можем требовать их выдачи России для того, чтобы по возбужденному уголовному делу допросить и осуществить меры процессуального принуждения, к которым относятся и содержание под стражей, и мера пресечения, и предъявление обвинения, в том числе розыск и отдельные поручения, которые мы можем дать следователям за границей», - рассказал Маршани.

По мнению адвоката, в рамках действующих процедур власти Нидерландов не откажутся помочь России разобраться с «почтовыми террористами».

«Нидерланды абсолютно не интересует, что творится на территории России. Но оказывать содействие нам для того, чтобы изобличить виновных и установить причастных к этому преступлению, я думаю, Нидерланды будут готовы. Тем более что Нидерланды – один из столпов европейского общества, который преследует террористов не только на территории своего государства, но и по всему миру, и поддерживает контртеррористические меры России», - сказал Маршани в эфире НСН.

В январе исполнительный директор сервиса Startmail.com Роберт Бинс сообщил «Роскомсвободе», что его команда «не ставит власти выше закона» - впрочем, как и своих пользователей. По его словам, сервис будет консультироваться с юристами, если получить запрос судебных органов Нидерландов о передачи информации об одном из пользователей.

