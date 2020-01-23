Адвокат объяснил, как добраться до лжетеррористов за границей
Россия не сможет привлечь к ответственности за границей злоумышленников, «минировавших» российские школы и суды по электронной почте – нужно добиваться их выдачи, заявил в эфире НСН адвокат Тимур Маршани.
Более тысячи сообщений о минировании школ, судов и других социальных объектов в 16 регионах России с конца ноября 2019 года были отправлены с нидерландского почтового сервиса Startmail.com, выяснили в ФСБ. Все они оказались ложными. Роскомнадзор уже объявил о блокировке сервиса в России, хотя и выразил уверенность, что «владельцы данного ресурса являются добропорядочными гражданами и не имеют никакого отношения к данным злонамеренным действиям экстремистов». Эта мера не решит проблему, но затруднит подобные действия, предположили в ведомстве.
Адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН объяснил, что само преступление считается совершенным на территории России, и привлечь авторов сообщений о лжеминировании к ответственности можно только в нашей стране. Сделать это на территории другого государства по принципу экстерриториальности Россия не имеет юридических и правовых оснований.
«Мы не можем, используя принцип экстерриториальности, требовать возбуждения дела на территории другого государства, где находятся сервера. Но мы можем направить соответствующие запросы, чтобы установить злоумышленников, причастных к этому преступлению. В рамках международных процедур мы можем просить оказать нам содействие, предоставить информацию, сведения, активное сотрудничество по линии Интерпола и МВД, по межгосударственному соглашению, которое заключено или готовится к заключению.
Также мы можем требовать их выдачи России для того, чтобы по возбужденному уголовному делу допросить и осуществить меры процессуального принуждения, к которым относятся и содержание под стражей, и мера пресечения, и предъявление обвинения, в том числе розыск и отдельные поручения, которые мы можем дать следователям за границей», - рассказал Маршани.
По мнению адвоката, в рамках действующих процедур власти Нидерландов не откажутся помочь России разобраться с «почтовыми террористами».
«Нидерланды абсолютно не интересует, что творится на территории России. Но оказывать содействие нам для того, чтобы изобличить виновных и установить причастных к этому преступлению, я думаю, Нидерланды будут готовы. Тем более что Нидерланды – один из столпов европейского общества, который преследует террористов не только на территории своего государства, но и по всему миру, и поддерживает контртеррористические меры России», - сказал Маршани в эфире НСН.
В январе исполнительный директор сервиса Startmail.com Роберт Бинс сообщил «Роскомсвободе», что его команда «не ставит власти выше закона» - впрочем, как и своих пользователей. По его словам, сервис будет консультироваться с юристами, если получить запрос судебных органов Нидерландов о передачи информации об одном из пользователей.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Зеленский отказался посетить форум по Холокосту в Израиле
- Население Украины сократилось почти на 12 млн человек
- Названа причина смерти актера «Интернов» Перова
- Грете Тунберг посоветовали пойти поучиться
- В Петербурге с подозрением на коронавирус госпитализирован третий человек