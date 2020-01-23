ФСБ выяснила рассылавший сообщения о минировании сервис

В ведомстве сообщили, что с 28 ноября 2019 года по настоящее время с зарубежного сервиса Startmail.com (Нидерланды) на электронные адреса органов судебной власти 16 регионов России поступило более 1 тыс. анонимных сообщений с угрозами минирования, передает RT.

Сейчас доступ к информационным ресурсам Startmail.com ограничен.

В Москве в среду были «заминированы» более 30 станций метро. Речь идёт о станциях, название которых начинается на буква «А» и «Б». Спецкор НСН отмечает, что в 11:00 по московскому времени поезда на Таганско-Краснопресненской линии московского метро, на которой, в частности, находится станция Беговая и Баррикадная, следовали с увеличенным интервалом, а также подолгу стояли в перегонах. Также стало известно, что сотрудники спецслужб после анонимных сообщений о минировании проверяют Белорусский вокзал и одну станцию Московского центрального диаметра (МЦД) в Красногорске.



