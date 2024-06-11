Адвокат объяснил, что грозит Нурмагомедову за долг в 309 миллионов рублей
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вряд ли станет фигурантом уголовного дела из-за долга в 309,7 миллиона рублей перед ФНС, заявил адвокат Сергей Жорин.
«Неуплата налогов и уклонение от уплаты налогов — это две разные вещи. Нурмагомедов — это легенда спорта, гордость нашей страны. Маловероятно, что будет возбуждено уголовное дело», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, информация о долге Нурмагомедов может быть следствием технической ошибки.
Ранее СМИ сообщали, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС), напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru