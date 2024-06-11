Адвокат объяснил, что грозит Нурмагомедову за долг в 309 миллионов рублей

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов вряд ли станет фигурантом уголовного дела из-за долга в 309,7 миллиона рублей перед ФНС, заявил адвокат Сергей Жорин.

СМИ: Рэпер Птаха задолжал налоговой около миллиона рублей

«Неуплата налогов и уклонение от уплаты налогов — это две разные вещи. Нурмагомедов — это легенда спорта, гордость нашей страны. Маловероятно, что будет возбуждено уголовное дело», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, информация о долге Нурмагомедов может быть следствием технической ошибки.

Ранее СМИ сообщали, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС), напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:НалогиСпортсменыСпорт

Горячие новости

Все новости

партнеры