Адвокат объяснил, что грозит Нурмагомедову за долг в 309 миллионов рублей

«Неуплата налогов и уклонение от уплаты налогов — это две разные вещи. Нурмагомедов — это легенда спорта, гордость нашей страны. Маловероятно, что будет возбуждено уголовное дело», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, информация о долге Нурмагомедов может быть следствием технической ошибки.

Ранее СМИ сообщали, что бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС), напоминает «Радиоточка НСН».

