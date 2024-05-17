СМИ: Рэпер Птаха задолжал налоговой около миллиона рублей
17 мая 202410:26
Российский рэп-исполнитель Птаха (Давид Нуриев) задолжал российской налоговой почти миллион рублей, передает Telegram-канал Shot.
Отмечается, что несколько недель назад рэперу нужно было выплатить чуть больше 100 тысяч рублей, однако этот долг увеличивался и достиг уже 946,9 тысячи рублей.
По информации СМИ, приставы возбудили против артиста исполнительное производство из-за неоплаченных штрафов.
Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг информацию о долге перед налоговой, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Рэпер Птаха задолжал налоговой около миллиона рублей
- Чемезов объяснил необходимость назначения Белоусова главой Минобороны
- Австралия ввела новые санкции против России
- В Киеве снесли Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря
- В городе Хьюстон в Техасе не менее четырех человек погибли из-за урагана
- С космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б»
- Ушаков: Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсуждали Украину
- СМИ: В России планируют запретить ароматизированные жидкости для вейпов
- Силы ПВО уничтожили 51 беспилотник над Крымом и 44 дрона над Кубанью
- СМИ сообщили о задержании зампреда правительства Алтайского края Кибардина
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru