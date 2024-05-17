СМИ: Рэпер Птаха задолжал налоговой около миллиона рублей

Отмечается, что несколько недель назад рэперу нужно было выплатить чуть больше 100 тысяч рублей, однако этот долг увеличивался и достиг уже 946,9 тысячи рублей.

По информации СМИ, приставы возбудили против артиста исполнительное производство из-за неоплаченных штрафов.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг информацию о долге перед налоговой, напоминает RT.

