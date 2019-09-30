Адвокат: Нужно добиться полной отмены приговора Устинову

Отметим, что сам Павел Устинов вину не признает. Также он утверждает, что не принимал участия в протестном митинге 3 августа, который в момент задержания проходил рядом, а оказался там случайно. Защита просила суд оправдать Устинова. При этом, прокуратура, на этот раз, выступила за смягчение приговора в связи с «положительными характеристиками» Устинова и попросила вынести ему наказание, не связанное с изоляцией, — 3,5 года условно. Когда как на первом суде прокурор просил о шести годах лишения свободы актера.

Александр Карабанов убежден, что пересмотр приговора связан исключительно с общественными волнениями в связи с делом.

«Только благодаря общественному резонансу надзорная инстанция начала разбираться в предмете дела. Ведь до этого судья даже не удосужилась изучить видеозапись, которая является важным доказательством по делу», - добавил собеседник.

Видеозапись, которая демонстрирует задержание Устинова в ходе митинга, Мосгорсуд рассмотрел только 30 сентября. До этого Тверской районный суд отказался приобщить к делу данный документ.

По словам сестры актёра Юлии Устиновой адвокаты намерены добиваться полного оправдания.

«Я была в суде. Приговором, естественно, мы не довольны. Потому что человек невиновный, и даже об условном сроке нет даже и речи. Поэтому, естественно, будем подавать в инстанцию выше на апелляцию, добиваться полного оправдания. Потому что негоже так, невинного человека отпускать с условным сроком», — заявила Устинова в эфире НСН.

