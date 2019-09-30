Адвокат: Нужно добиться полной отмены приговора Устинову
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» в эфире НСН заявил, что разбирательство по делу началось только благодаря общественному резонансу.
Московский городской суд пересмотрел приговор актеру Павлу Устинову по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии Александра Лягина, который получил вывих плеча. Вместо 3,5 лет колонии актера приговорили к году условного и двум годам испытательного срока.
Глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов в эфире НСН отметил, что юристам Устинова необходимо не останавливаться, а добиваться полной отмены наказания.
«Изучая видеозапись, непосредственно самого задержания, мое мнение как эксперта сложилось такое, что в данном случае состава преступления вообще ни какого нет. Я считаю, что адвокаты должны обжаловать приговор, добиваться полностью его отмены, а соответственно, полного оправдания Устинова», - сказал Карабанов.
Отметим, что сам Павел Устинов вину не признает. Также он утверждает, что не принимал участия в протестном митинге 3 августа, который в момент задержания проходил рядом, а оказался там случайно. Защита просила суд оправдать Устинова. При этом, прокуратура, на этот раз, выступила за смягчение приговора в связи с «положительными характеристиками» Устинова и попросила вынести ему наказание, не связанное с изоляцией, — 3,5 года условно. Когда как на первом суде прокурор просил о шести годах лишения свободы актера.
Александр Карабанов убежден, что пересмотр приговора связан исключительно с общественными волнениями в связи с делом.
«Только благодаря общественному резонансу надзорная инстанция начала разбираться в предмете дела. Ведь до этого судья даже не удосужилась изучить видеозапись, которая является важным доказательством по делу», - добавил собеседник.
Видеозапись, которая демонстрирует задержание Устинова в ходе митинга, Мосгорсуд рассмотрел только 30 сентября. До этого Тверской районный суд отказался приобщить к делу данный документ.
По словам сестры актёра Юлии Устиновой адвокаты намерены добиваться полного оправдания.
«Я была в суде. Приговором, естественно, мы не довольны. Потому что человек невиновный, и даже об условном сроке нет даже и речи. Поэтому, естественно, будем подавать в инстанцию выше на апелляцию, добиваться полного оправдания. Потому что негоже так, невинного человека отпускать с условным сроком», — заявила Устинова в эфире НСН.
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