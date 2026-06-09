В Союзе отцов объяснили, почему родители не платят алименты

Если человек официально не работает, для расчета алиментов берется средняя сумма в регионе, зачастую она больше зарплаты человека при подработках, заявил исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба в пресс-центре НСН.

«Ситуация с алиментами по отношению 2025 года улучшилась, помог список, который включает злостных должников. Были собраны порядка 100 миллиардов за 2025 год алиментов, которые будут направлены в нужное русло. Дело в том, что законодательная система не так идеальна. У нас, к сожалению, сегодня алименты не платят не только отцы, но и мамы, соотношение один к четырем. На одного мужчину одна женщина имеет такие же проблемы – не платит деньги на своих детей. Если человек официально не работает, берется средняя сумма в регионе, зачастую это большая сумма. Люди не получают такие суммы зачастую, работают грузчиками и так далее, в этом проблема», - рассказал он.

В России необходимо вернуть воспитание, где не путаются роли мужчины и женщины в будущей семье, заявил исполнительный директор Союза отцов России Александр Заремба в пресс-центре НСН.

