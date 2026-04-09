Адвокат назвала причину убийства учительницы в Пермском крае
Адвокат обвиняемого в убийстве классной руководительницы в Добрянке (Пермский край) Елена Балуева заявила, что причиной случившегося послужили высказывания педагога в адрес школьника, сообщает «Коммерсант».
По ее словам, подросток не видел иного выхода. Правозащитник указала, что педагог «долгое время ему говорила о том, что он не получит никогда аттестат, что он никчемный, что у него никогда в жизни ничего хорошего не будет». Несовершеннолетний, по словам Балуевой, понимает «что совершил страшные вещи, он готов нести наказание».Адвокат со ссылкой на мать обвиняемого отметила, что подросток плохо учился из-за головных болей.
Убийство произошло 7 апреля в школе №5 Добрянки. Ученик девятого класса поджидал учительницу у входа и нанес ей семь ножевых ранений. Женщина скончалась в больнице. Губернатор выразил соболезнования родным и коллегам погибшей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
