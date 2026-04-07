В пермской Добрянке подросток нанес ножевые ранения учителю

Подросток ранил ножом учителя у входа в одну из школ в Добрянке. Об этом сообщил глава Пермского края Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром на улице у входа в школу №5... 17-летний подросток нанес ножевые ранения учителю», - указал губернатор.

После нападения педагог в крайне тяжелом состоянии, ее доставили в больницу. Врачи борются за жизнь пострадавшей.

Нападавшего задержала полиция. На месте инцидента работают правоохранительные органы.

Ранее в поселке Винзили в Тюменской области на игровой площадке восьмилетний школьник напал с ножом на детей, в результате пострадали девочка и мальчик, пишет Ura.ru.

