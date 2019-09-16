Адвокат назвал незаконным создание «черных списков» пассажиров-нарушителей

Однако применение таких мер к нерадивым пассажирам наземного транспорта показалась несправедливым председателю московской коллегии адвокатов «Тер-Акопов и партнеры», адвокату Георгию Тер-Акопову. В беседе с НСН он пояснил, что инициатива нарушает права человека.

«Мне несколько непонятна цель этого. Потому что если человек задерживается при нарушении порядка либо причинении вреда, скажем, имуществу РЖД, то он уже в рамках административной либо уголовной ответственности должен понести соответствующее наказание. В принципе, этого наказания, я считаю, вполне достаточно. Привлекать его к новому виду наказания такому, как запрет использования транспорта, было бы не совсем логичным, и нарушало бы его права. Потому что даже согласно ныне действующему законодательству, человек, который привлекался к уголовной ответственности, отбыл наказание, при определенных условиях считается несудимым и никаким дополнительным ограничениям не подвергается», - объяснил он.

Кроме того, адвокат отметил, что сравнивать авиадебоширов с нарушителями порядка в наземном общественном транспорте не стоит. По его словам, в противном случае, аналогичные черные списки необходимо создать и для водителей авто.

«Что касается воздушного транспорта, то понятно, что там экстремальные ситуации. Самолет в воздухе! Хотя правомерность решения не допускать его впредь к полетам тоже можно оспорить, если он и так понес какое-то наказание. А что касается наземного транспорта, то, честно говоря, не вижу здесь ни законности, ни цели какой-то. Ну, нахулиганил один раз, был выпивший. Дальше что? Никогда не пускать его в электричку? А как ему передвигаться? Точно таким же образом нарушителей правил дорожного движения не будем допускать к автомобилю тогда. Они же тоже могут повторно нарушить», - заключил собеседник НСН.

Ранее в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» прошел брифинг начальника управления на транспорте МВД России по ЦФО генерал-лейтенанта полиции Олега Калинкина на тему: «На страже транспорта: Как безопасно путешествовать в летний сезон?». В рамках нее он рассказал о самых распространенных нарушениях порядка гражданами во время передвижения в транспорте.

