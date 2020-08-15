Адвокат Ефремова не исключает участие актера в судебном заседании 18 августа
Адвокат Эльман Пашаев считает с высокой долей вероятности, что актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении смертельного ДТП, будет участвовать в заседании суда 18 августа. Об этом защитник сообщил ТАСС в субботу, 15 августа.
В ходе заседания должен состояться допрос артиста.
«Вероятнее всего, да, Михаил Олегович будет участвовать в заседании 18 августа. Это зависит от его состояния здоровья. Если оно будет хотя бы как сегодня, то Ефремов будет в суде», ― пояснил Пашаев.
Ранее в субботу стало известно, что Ефремов уже выписан из больницы и находится дома. Он был госпитализирован во вторник. По словам Пашаева, у актера диагностировали инсульт.
Напомним, рассмотрение дела о смертельном ДТП, спровоцированном находившемся под воздействием наркотиков и алкоголя Михаилом Ефремовым, перенесено на 18 августа. Актеру грозит от пяти до 12 лет колонии.
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