СМИ: Павел Прилучный выиграл суд по алиментам у экс-супруги Агаты Муцениеце

Суд первой инстанции постановил поднять сумму алиментов в 10 раз, из-за чего у актера образовался крупный долг. Вышестоящая инстанция пересмотрела решение. Судья напомнил, что бывшие супруги предварительно заключили три соглашения: о разделе имущества, алиментах и порядке воспитания детей. При этом сын Прилучного и Муцениеце Тимофей подтвердил перед судом о желании жить с отцом. По этому вопросу была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая доказала добровольное желание несовершеннолетнего.

Ранее юристы допустили снижение размера алиментов Прилучного к их детям с Муцениеце, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



