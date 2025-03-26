СМИ: Павел Прилучный выиграл суд по алиментам у экс-супруги Агаты Муцениеце
Российский актер Павел Прилучный добился вынесения решения суда в свою пользу по делу об уменьшении размера алиментов для бывшей супруги, актрисы и телеведущей Агаты Муцениеце, сообщает Telegram-канал Shot.
Суд первой инстанции постановил поднять сумму алиментов в 10 раз, из-за чего у актера образовался крупный долг. Вышестоящая инстанция пересмотрела решение. Судья напомнил, что бывшие супруги предварительно заключили три соглашения: о разделе имущества, алиментах и порядке воспитания детей. При этом сын Прилучного и Муцениеце Тимофей подтвердил перед судом о желании жить с отцом. По этому вопросу была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая доказала добровольное желание несовершеннолетнего.
Ранее юристы допустили снижение размера алиментов Прилучного к их детям с Муцениеце, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru