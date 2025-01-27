Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о кинопробах в колонии

Адвокат Юрий Падалко, представляющий интересы Михаила Ефремова, в разговоре с РБК опроверг сообщения о проведении кинопроб с актером в колонии.

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Ранее сегодня СМИ сообщили, что к Ефремову колонию, где он отбывает наказание за смертельное ДТП, посещают режиссеры, и что актер может выйти по УДО в текущем году и продолжить актерскую карьеру.

Источник утверждает, что у Ефремова якобы уже сформирована занятость до 2027 года.

Ранее Падалко уже пришлось опровергать в том числе сообщения о том, что Ефремов просил отправить его из колонии на СВО в качестве танкиста.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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