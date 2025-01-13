Не пустят в Москву: Ефремов вряд ли посетит похороны Добровольской

Даже несмотря на положительные характеристики, главная загвоздка в предоставлении актеру Михаилу Ефремову отпуска, чтобы посетить похороны его экс-супруги Евгении Добровольской, заключается в том, что они состоятся в другом регионе, уточнил в беседе с НСН адвокат Иван Мельников.

Ранее Мельников в разговоре с aif.ru заявил, что приговоренный к тюремному заключению за ДТП со смертельным исходом актер может получить разрешение посетить похороны Добровольской, если подаст соответствующее ходатайство. Прощание с актрисой пройдет в Москве 14 января в МХТ им. А. П. Чехова.

Сам актер отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. В комментарии для НСН адвокат отметил, что заключенных действительно могут отпустить в отпуск в подобных случаях, но только если это происходит в том же регионе, где они отбывают наказание.