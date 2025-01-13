Не пустят в Москву: Ефремов вряд ли посетит похороны Добровольской
Существует несколько нюансов, почему актеру Михаилу Ефремову, скорее всего, не удастся проститься с бывшей супругой в Москве, рассказал НСН Иван Мельников.
Даже несмотря на положительные характеристики, главная загвоздка в предоставлении актеру Михаилу Ефремову отпуска, чтобы посетить похороны его экс-супруги Евгении Добровольской, заключается в том, что они состоятся в другом регионе, уточнил в беседе с НСН адвокат Иван Мельников.
Ранее Мельников в разговоре с aif.ru заявил, что приговоренный к тюремному заключению за ДТП со смертельным исходом актер может получить разрешение посетить похороны Добровольской, если подаст соответствующее ходатайство. Прощание с актрисой пройдет в Москве 14 января в МХТ им. А. П. Чехова.
Сам актер отбывает наказание в ИК-4 в городе Алексеевка Белгородской области. В комментарии для НСН адвокат отметил, что заключенных действительно могут отпустить в отпуск в подобных случаях, но только если это происходит в том же регионе, где они отбывают наказание.
«Отпуск за пределами учреждения может быть предоставлен только для определенной категории заключенных. Для начала, он сам должен написать ходатайство. В кодексах прописаны исключительные случаи, в которых такой отпуск могут предоставить. А это один из возможных исключительных случаев. Но существует и нюанс относительно родственной близости. Потому что в рамках действующего законодательства бывшая жена, несмотря на то, что у них совместный ребенок, не является близким родственником. Но обычно отпускают, если это происходит на территории региона. Поэтому тут вообще маловероятен положительный результат подобного рода ходатайства. Вряд ли у него будет возможность выехать в другой регион», - отметил он.
Ранее, 10 января, о смерти актрисы сообщили в Московском Художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова, в котором Добровольская служила с 1991 года. Она ушла на 61-году жизни. Последний год артистка боролась с тяжелой болезнью, передает «Радиоточка НСН».
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