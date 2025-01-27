СМИ: Режиссеры начали ездить в колонию к Ефремову на пробы

Режиссеры начали ездить в колонию на пробы к осужденному за смертельное ДТП заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову, который может освободиться по УДО уже в этом году и продолжить актерскую карьеру. Об этом сообщили 360.ru со ссылкой на источник.

По данным неназванного источника, у Ефремова уже сейчас формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. Так, она уже наполовину сформирована до 2027 года.

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При этом отдельное внимание на пробах режиссеры уделяют зубам актера, которые у заключённых часто в плохом состоянии, однако уточняется, что у актера с ними все в порядке.

Ранее адвокат актера Юрий Падалко сообщал, что Ефремов не намерен выступать в качестве Деда Мороза на праздничном концерте в колонии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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