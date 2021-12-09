Суд не изменил решение о выдворении из РФ комика Мирзализаде
Мосгорсуд отклонил апелляцию стендап-комика Идрака Мирзализаде, который просил отменить запрет на его пребывание в России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Там отметили, что решение нижестоящей инстанции было оставлено без изменений.
В ближайшее время МВД установит срок запрета пребывания артиста в России.
В конце августа МВД заявило о пожизненной нежелательности пребывания в РФ гражданина Белоруссии Мирзализаде. В ведомстве считают недопустимыми его высказывания комика, направленные на дестабилизацию межнациональных отношений. Позднее комик оспорил это постановление в Замоскворецком суде Москвы. Эта инстанция обязала МВД установить «разумный» срок запрета пребывания в стране вместо пожизненного. Затем защита комика обжаловала и это решение.
На видео, распространившемся в Сети, Мирзализаде шутит о «русских и фекалиях». В ходе рассмотрения дела в суде он извинился перед теми, которых могла обидеть его шутка, а вину в разжигании межнациональной вражды артист не признал.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» признался, что его вовсе не удивляет предложение представителя РПЦ о создании «уполномоченного при президенте по правам русских».
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