Суд не изменил решение о выдворении из РФ комика Мирзализаде

Мосгорсуд отклонил апелляцию стендап-комика Идрака Мирзализаде, который просил отменить запрет на его пребывание в России. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Там отметили, что решение нижестоящей инстанции было оставлено без изменений.

В ближайшее время МВД установит срок запрета пребывания артиста в России.