Комик Мирзализаде просит Мосгорсуд разрешить ему въезд в РФ

Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы стендап-комика Идрака Мирзализаде, заявил, что его клиент просит Мосгорсуд полностью отменить распоряжение МВД РФ о пожизненной нежелательности его пребывания в России, сообщает ТАСС.

По его словам, в суд была направлена соответствующая апелляционная жалоба. Представитель суда заявила, что дата слушаний пока не назначена.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы отменил пожизненный запрет на пребывание Мирзализаде в России. Иск комика был удовлетворён частично, МВД обязали «установить разумный срок вместо пожизненного».

Пребывание и проживание в России гражданина Белоруссии Идрака Кахин оглы Мирзализаде силовики признали пожизненно нежелательным из-за допущенных комиком выражений, «возбуждающих ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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