Адвокат: Киркоров не возьмет себе деньги, если выиграет суд у Успенской
Народный артист РФ Филипп Киркоров не возьмет себе деньги, если выиграет у певицы Любови Успенской суд по иску о защите чести и достоинства. Как пишет РИА Новости, об этом заявил адвокат исполнителя Александр Добровинский.
По словам юриста, иск был подан не ради денег, а ради справедливости.
«Та сумма, которую присудит суд, пойдет на благотворительные цели», - заключил адвокат.
Ранее Киркоров подал в суд на Успенскую после интервью, в котором певица назвала его «женоненавистником», сообщает RT. В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации исполнитель потребовал 10 млн рулей моральной компенсации, а также два млн рублей в качестве возмещения понесённых расходов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росстат заявил о росте реальных зарплат
- Казахстан заявил, что не поддерживает санкции против РФ, но будет их соблюдать
- Уровень безработицы в РФ в апреле снизился до нового исторического минимума
- 15-миллионный посетитель выставки «Россия» выиграл поездку в Северную Осетию
- Суд арестовал экс-замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве
- Адвокат: Киркоров не возьмет себе деньги, если выиграет суд у Успенской
- В США запустили ракету-носитель Atlas V с кораблем Starliner
- Premier, Rutube и Yappy станут доступны в единой подписке
- СМИ: В воронежском магазине иноагентом «признали» умершего японского писателя
- Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru