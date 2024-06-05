Адвокат: Киркоров не возьмет себе деньги, если выиграет суд у Успенской

По словам юриста, иск был подан не ради денег, а ради справедливости.

«Та сумма, которую присудит суд, пойдет на благотворительные цели», - заключил адвокат.

Ранее Киркоров подал в суд на Успенскую после интервью, в котором певица назвала его «женоненавистником», сообщает RT. В иске о защите чести, достоинства и деловой репутации исполнитель потребовал 10 млн рулей моральной компенсации, а также два млн рублей в качестве возмещения понесённых расходов.

